تحليل لاستطلاعات الرأى: شعبية ترامب الأقل فى تاريخ رؤساء أمريكا

• موقع «فايف ثيرتى إيت»: متوسط شعبية الرئيس الأمريكى 40.4 % بعد نحو 20 شهرًا فى الحكم



كشف موقع «فايف ثيرتى إيت» الأمريكى المتخصص فى تحليل استطلاعات الرأى، أن شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سجلت انخفاضا تاريخيا، بالمقارنة بأسلافه بعد نحو 20 شهرا فى الحكم.

وأوضح الموقع أن متوسط شعبية ترامب بلغت 40.4%، مع الأخذ فى الاعتبار جودة الاستطلاعات التى أجريت بهذا الشأن وحجم العينة والحداثة والميول الحزبية، مضيفا أنه لا يوجد رئيس فى تاريخ الاستطلاعات الحديثة، والتى تعود إلى الرئيس الأمريكى الأسبق هارى ترومان، حصل على نسبة أقل من تلك النسبة، بحسب ما نقلته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

وأوضح الموقع أن الرئيس السابق باراك أوباما حصل على نسبة 45.7% فى نفس تلك الفترة من ولايته، كما حصل الرئيس الأسبق بيل كلينتون على 41.3% ورونالد ريجان على 42%.