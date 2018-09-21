إنجي المقدم: تعلمت الإيطالية لتمثيل دوري في «ليالي أوجيني»

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها تعلمت اللغة الإيطالية بشكل خاص لتمثيل دورها في مسلسل «ليالي أوجيني».

وأضافت في لقائها مع برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، من مدينة الجونة على هامش انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، أنها ذاكرت دورها لمدة شهرين وتعلمت أساسيات اللغة الإيطالية على يد محامي إيطالي يعيش في مصر، بمعرفة شركة الإنتاج.

وعن مهرجان الجونة، قالت إنه مبهج للغاية بالنسبة لها، مشيدة بتنظيم المهرجان والمجهود المبذول به، وأغنيته الرسمية التي عرضت بحفل الافتتاح.

وأشارت إلى تطلعها لرؤية عدد من الأفلام المصرية والعربية المشاركة بالمهرجان.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.