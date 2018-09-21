ياسمين صبري: مهرجان الجونة عالمي ويدعو إلى الفخر

علقت الفنانة ياسمين صبري، على تواجدها للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: «بحس إني في مهرجان عالمي ودولي فيه نظام، خاصة العلاقات العامة، وأنا فخورة بيه».

وأضافت «صبري»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أنها تستعد لتقديم عمل فني جديد في رمضان عام 2019، متابعة: «عايزة أعمل حاجة شعبي، مختلفة زي الشعبي بتاع شيريهان، فيه مشكلات لكن فيه أمل وطموح وإيجابية».

وأشارت كذلك إلى إعجابها بكليب أغنية مهرجان الجونة، التي تدعو إلى البهجة والفرح، في ظل حالة من الموهبة ظهر بها المشاركون في الأغنية، مشيرة إلى مغادرتها أرض المهرجان بحلول الغد، نظرًا لارتباطها بأمور خاصة في الإسكندرية.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.