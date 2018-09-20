برنامج الغذاء العالمي يدخل 15 شاحنة مساعدات إنسانية إلى درعا بجنوب سوريا

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إدخال شحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في محافظة درعا جنوب سوريا بمساعدة الهلال الأحمر السوري.

وأوضح البرنامج - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن 15 شاحنة على متنها ألفان وخمسون سلة غذاء إضافة إلى مادة الطحين أدخلت إلى مناطق في درعا تعاني من نقص في المواد الأساسية بعد عودة النازحين إليها.

وكانت تقارير سورية أفادت - في وقت سباق - بعودة 20 ألف نازح إلى قراهم وبلداتهم في محافظة درعا جنوب سوريا منذ يوليو الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لوقف إطلاق النار.

وكانت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات روسية قد شنت هجوما بريا جويا كبيرا في منتصف يونيو لاستعادة السيطرة على درعا.

وأجبر الهجوم أكثر من 320 ألف شخص على الفرار والإقامة في مخيمات بأماكن مفتوحة أو مراكز إيواء مؤقتة بالقرب من الحدود مع الأردن أو مرتفعات الجولان.