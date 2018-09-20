ترامب ينتقد جيف سيشنز: «ليس لدي نائب عام»

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لجيف سيشنز، قائلا "ليس لدي نائب عام"، وذلك في مقابلة مع "هيل.تي في" أذيعت الأربعاء.



ولطالما اشتكى ترامب من قرار النائب العام بالنأي بنفسه عن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.



وذكر ترامب مرارا أن سيشنز "فشل في حمايته" عندما اتخذ قرارا في مارس 2017 بتسليم السيطرة على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، إلى نائبه رود روزنشتاين.



وقال ترامب في تصريحاته الأخيرة إن ما قام به سيشنز كان "غير عادل للغاية" وإنه "شعر بخيبة أمل كبيرة" تجاهه.



كما وسع ترامب انتقاداته لسيشنز، قائلا إنه "لم يكن قويًا بما فيه الكفاية حيال قضية الهجرة".



وقال ترامب: "لست سعيدا (بما يحدث) على الحدود، أنا لست سعيدا بالعديد من الأشياء، وليس فقط هذا بشأن (التحقيق الروسي)".



ورجح محللون أن تصريحات ترامب قد تنم عن أنه يعتزم إقالة سيشنز.



ولم يرد النائب العام على الفور على أحدث هجوم عليه من جانب ترامب.



وفي أغسطس، أصدر سيشنز بيانًا نادرًا عندما اتهمه ترامب بالإخفاق في السيطرة على وزارة العدل، قائلًا: "لقد توليت السيطرة على وزارة العدل في اليوم الذي أقسمت فيه اليمين".



وأضاف: "بينما أنا نائب عام فإن أفعال وزارة العدل لن تتأثر بشكل غير سليم باعتبارات سياسية".