«التعليم الفني»: نتعاون مع القطاع الخاص لربط الطالب بسوق العمل

علقت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على البدء في افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلة إن هناك منظومة جديدة تقدمها وزارة التربية والتعليم في التعليم الفني، تقدم من خلالها شهادة جديدة للتعليم الفني، شكلًا وموضوعًا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن كل العناصر المشتركة في إنشاء هذه المدارس، تراعي معايير الجودة العالية فيها، فأهم ما تتميز به هذه المدارس هو ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الخاص.



وأردفت أنه طبقًا لذلك يتحصل الطالب على المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وبالتالي تزداد فرص الطالب في التشغيل، متابعة: «القطاع الخاص شريك في كل الحلقات في العملية التعليمية، ومتلزم بواجبات تجاه الطالب والوزارة».



واستطردت: «الطلاب المتخرجون من هذه المدارس لديهم فرص في الالتحاق بالشركات المتعاونة»، لافتة إلى وجود إحدى المدارس التي سيعمل كل خريجيها مع الشركة المتعاون معها فور تخرجهم.



وذكرت أن هذه الشهادة الجديدة تختلف عن سابقتها في كونها شهادة مصرية، لكنها ذات جودة عالمية، متابعة: «تتيح للطالب داخل المنظومة أن ينافس في مصر إقليميًا، وكذلك على المستوى العالمي».