محافظ الوادي الجديد يشدد على سرعة انتهاء موقف سيارات الأجرة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الأعمال مستمرة بموقف سيارات الأجرة الجديد الجاري إنشاءه بمدينة الخارجة، وسيتم إنشاء مظلة بوسط الموقف لانتظار الركاب، ووضع مخطط مروري لخروج السيارات من الموقف بطريقة آمنة، ودراسة إنشاء ميدان ومطبات صناعية بالمنطقة لتهدئة السيارات؛ تمهيدا لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة أكتوبر المقبل.

وقال «الزملوط»، في بيان صحفي اليوم، إنه تم وضع مخطط متكامل لتجميل المنطقة وتركيب بوابات حديثة لدخول السيارات وخروجها، وإنشاء 2 كشك خشبي لتسجيل السيارات حين دخولها وخروجها من الموقف، وتخصيص موقف المروة القديم للسيارات العاملة على خطوط القرى وسيارات مركز الداخلة؛ لتخفيف العبء عن الطلبة والطالبات التابعين لمركز الداخلة وباريس.