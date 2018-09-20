كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن خطواتها المقبلة في العالم الفني، مشيرة إلى دخولها في عمل درامي، يحكي قصة رومانسية لطيفة، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأضافت «المقدم»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أنها أيضًا بصدد الدخول في عمل سينمائي بعنوان «رأس السنة»، ببطولة كل من أحمد مالك وبسمة وشيرين رضا، وآخرين.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات عامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.