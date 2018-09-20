إزالة 76 حالة تعدي على أملاك الدولة بكفر الشيخ

أزالت مدينة قلين 76 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة ومديرية أمن كفر الشيخ.

وقالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، إن حالات التعدي التي تمت إزالتها شملت أحياء قلين البلد وقلين المحطة وشوارع البنك الأهلي ومجلس مدينة قلين ومركز شباب قلين، وحى مركز شرطة قلين، وشركة الكهرباء، وحي السوق وحي الموقف العمومي، سوق السمك والخضار.

وأضافت خلال بيان صحفي اليوم الخميس، أنهم أزالوا 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ، بقرى قمبليدة والشباسية وعين الحياة والكفر الجديد والمنشأة الكبرى وكفر المرازقة، والحصة والغنيمى والشقا ، مشيرة إلى أنهم تحفظوا على المضبوطات والمواد المستخدمة بالبناء، وتحرير محاضر بها.