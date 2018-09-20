وكيل إسكان البرلمان: العلميين مدينة واعدة

قال النائب يسري المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدينة العلمين الجديدة، مدينة واعدة وتضاف إلى المشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه قيادة البلاد

وتابع المغازي في تصريحات له علي هامش زيارة وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس معتز محمود لمدينه العلمين الجديدة ‘ ان المدينه تضم المناطق الصناعيه المتخصصة ‘والسياحيه والفندقيه ومناطق الخدمات سواء مستشفيات او جامعات ومدارس وترفيه‘ وهي مدينه متكامله ذات طابع خاص ‘لافتا ان المرحله الاولي سيتم الانتهاء منها 2020 وهذا يوكد حجم الانجاز الذي يتم على ارض الواقع.

وتفقد وفد اللجنة عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها على إنهاء المرحلة الأولى من المدينة، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، وتضم (مكتبة – مسجد – كنيسة – مجمع للسينمات – متحف – منطقة الفنادق والبحيرات)، وذلك بحلول عام 2020.

كما زار الوفد التجمع السكنى المتكامل بمسطح 98 فداناً، ضمن مسطح 600 فدان، وتفقد مشروع لتنفيذ مدينة ذات طابع الإسكندرية القديمة، على طراز المدن الكلاسيكية، تحت مسمى "الحى اللاتينى"، بإجمالى مسطح 400 فدان، عدد الأبراج التى سيتم تنفيذها بالمدينة والتى تم الإعلان عن زيادة عددها من 15 برجاً إلى 18 برجاً، ويتم دراسة تنفيذ 4 أبراج أخرى بارتفاع 33 دوراً.