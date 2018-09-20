«بارزاني» يدعو إلى تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية في العراق

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن غالبية الأطراف السياسية في العراق "تفضل تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية، على أن يشارك فيه الجانب الكردي، وتصدر منه القرارات الاستراتيجية ،لأنه يحمي حقوق جميع المكونات العراقية ويمنع إصدار القرارات الفردية".

وقال «بارزاني» في كلمة ألقاها خلال لقائه مع كوادر حزبه في آربيل اليوم، "كان اعتقادنا بأننا ما دمنا مع العراق، فيتعين أن تكون العلاقات بيننا على أفضل وجه"، مؤكدًا أن "السلم والحوار كان خيارنا دائماً... وقد أعلنا في مرات عدة بأننا نرغب في حل المشكلات القائمة بيننا عبر الحوار والنقاش، وأن نبدأ بحوار جدي بعد الاستفتاء، ولكن مع الأسف أغلقوا باب الحوار وظلموا شعبنا، وهم الآن نادمون".

وعن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، قال بارزاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني استطاع أن يضمن الحصول على الموقع الأول على مستوى كردستان والعراق بدعم من مؤيديه.

وأكد "ضرورة تشكيل الحكومة العراقية على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: الشراكة الحقيقية في القرارات، وضمان ذلك بوجود المجلس الأعلى للسياسات. والالتزام بالتوافق في إصدار القوانين والتشريعات، وحفظ التوازن في المؤسسات الحكومية بين المكونات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان نهاية الشهر الجاري حيث يتنافس 673 مرشحًا على مقاعد الـبرلمان البالغة 111 مقعدًا.