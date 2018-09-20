حبس عامل وعاطل شرعا في قتل سائق توك توك لسرقته بمنشأة القناطر

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عامل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالشروع في قتل طفل "سائق توك توك" وسرقة التوك توك الخاص به وبيعه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مباحث الجيزة تلقت بلاغا من أحمد ف ع ر، 26 سنة عامل ومقيم بمنشية رضوان دائرة المركز، وتقدمه بتقرير طبي صادر من مستشفى قصر العيني – باسم ابن شقيقه كريم م ا ف 12 سنة سائق توك توك ومقيم بذات العنوان، يتضمن إصابته بكسر مضاعف بالجمجمة وتم حجزه في المستشفى، وعثور الأهالي على نجل شقيقه بمنطقة ترعة المنصورية – دائرة المركز، مصاب وقاموا بنقله إلى المستشفى إثر قيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه وسرقة التوك توك قيادته وملك والده وهاتف محمول و50 جنيها.

بإجراء التحريات، أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة، وهما حميدو ش خ س 25 سنة عامل ومقيم بمنشأة رضوان دائرة المركز، أحمد ف ع 26 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب حسين مصطفى معاون مباحث المركز من ضبطهما.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرا لمرورهما بضائقة مالية، استقلا التوك توك بقصد توصليهما في الزراعة، ثم اعتديا على قائده بضربه بالحجارة على رأسه، وقاما ببيعه لـ"أحمد ع ا" 63 سنة صاحب محل مبيدات كائن بكفر حكيم دائرة مركز كرداسة بمبلغ 6000 جنيه، وأضافا أن الهاتف المحمول كان بحوزة المجني عليه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين.