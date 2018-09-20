نعى النجم القدير عزت العلايلي، الفنان جميل راتب، الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر ناهز 92 عامًا، قائلًا إن الفقيد كان مثقفًا وموسوعي في الفن والسياسة والاجتماع.



ووصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، الراحل جميل راتب، بأنه كان حلو المعشر والحديث وواسع الأفق، متابعًا: «كنت استمتع بلقائي معه، فهو كان تجربة ثرية للغاية».



وأضاف أن الراحل كان يتسم بالصراحة والوضوح ولم يكن يحب الادعاء، معبرًا عن محبته الشديدة وتقديره لشخص الأخير وتواضعه الفني والعلمي وتاريخه وتجاربه وخبراته.



وذكر أن هناك عدة أعمال فنية جمعت بينهم أهمها، مسلسل «قال البحر»، وفيلمي «ولا عزاء للسيدات» و«على من نطلق الرصاص»، مؤكدًا أن الفنان الراحل جميل راتب، قد ترك ميراثًا فنيًا ولن ينسى في الموسوعة الفنية.



وتوفي الفنان جميل راتب، صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر بالقاهرة.



