«الوطنية للإعلام» تكرم المتفوقين علميا ورياضيا من أبناء العاملين

أقامت الهيئة الوطنية للإعلام احتفالية، اليوم الخميس، بمبنى ماسبيرو؛ لتكريم أبناء العاملين بها من المتفوقين علميا ورياضيا.

وجاء التكريم انطلاقاً من الحرص على تحفيز شباب مصر على تحقيق التفوق علمياً ورياضياً وتقديراً لجهود وتضحيات العاملين بالوطنية للإعلام في توفير المناخ المناسب لأبنائهم في تحقيق التفوق العلمي والرياضي.

تضمن الحفل -الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في الدور التاسع- مجموعة من فقرات موسيقية وغنائية قدمها بعض الطلبة المتفوقين، وقام إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، وأمل الجندي الأمين العام المساعد لقطاع الأمانة بتسليم دروع التكريم، فيما أبدى الحضور امتتنانهم للمسة الوفاء من الوطنية للإعلام لهم ولأسرهم، متمنيين تكرار المناسبة تحفيزاً لأبنائهم على التفوق والإبداع.

أقيم حفل التكريم -الذي قام بتنظيمه قطاع الأمانة العامة بالوطنية للإعلام بمبنى الوطنية للإعلام- بماسبيرو، وبحضور قيادات الوطنية للإعلام.