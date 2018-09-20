«دينية البرلمان» تبحث استعدادات ملتقى «هنا نصلي»

-فودة: لما سيادة الرئيس يوجه الكل يشتغل.. وسنصلي صلاة واحدة



عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعاً تنسيقيا لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة المؤتمر الدولى بعنوان" ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى "تحت شعار " هنا نصلى معاً" فى الفترة من 18 – 19 أكتوبر 2018 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

ورحب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بمحافظ جنوب سينا، خالد فودة، مشددا على أهمية هذا الملتقى.

من جهته أوضح فودة أن السياحة الدينية تتواكب مع توجيهات من رئيس الجمهورية وقال "لما سيادة الرئيس يوجه كلنا نشتغل"

وأشار إلى عقد مؤتمر سابق للسياحة العلاجية وآخر للسياحة الدينية العام الماضي.

وقال "يمكن لم نتمكن من التسويق للحدث العام الماضي، لكن ستتضافر الجهود كلها من أجل التسويق".

ولفت الى التنسيق مع رجل الاعمال هاني عزيز وهيئة تنشيط السياحة، وقال "بدأنا قبلها بشهر وبدأ العد للتنازلي ونطالب الهيئة العامة للاستعلامات بالتسويق للملتقى في الخارج".

وأوضح عدم مشاركة الهيئة في الاجتماع وشدد على ضرورة رفع التوصيات للهيئة.

وأشار إلى أن وزيري الأوقاف والآثار المعنيين بالمؤتمر في اجتماع لمجلس الوزراء ولكن أرسلا من ينوبهم".

وأشار إلى وجود حساب بنكي في البنك المركزي للمؤتمر يعمل لصح المؤتمرات التي تقام في شرم الشيخ أو سانت كاترين، وقال "وصل لنا دعم وارسلنا لبعض رجال الاعمال لدعم المؤتمر؛ العام الماضي فاض أكثر من مليون جنيه وموجدين والكل يتابع والحساب تحت المراقبة"، مضيفا "مش عايزين ناخد من خزانة الدولة شئ"

وأوضح فودة أن المؤتمر مدته يومين وسيشهد صلاة واحدة في توقيت واحد في الوادي المقدس، كما لفت الى وجود فرق موسيقية عالمية وترانيم وانشاد.

