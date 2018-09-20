«يسرا» عن إطلاق اسمها على شارع بالجونة: «كانت مفاجأة أسعدتني كثيرا»

قالت الفنانة يسرا، إن الدورة الأولى من مهرجان الجونة حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرةً إلى أن التغييرات التي حدثت في الدورة الثانية المقامة حاليًا والضيوف المشاركين بها ستضيف نجاحًا جديدًا.

وأضافت «يسرا» في تصريحات لقناة «سي بي سي»، مساء الخميس، عن النجوم العالميين المشاركين في المهرجان: «أتمنى أن يروا مصر الجميلة بالعين المجردة التي نراها بها».

وعن تسمية أحد شوارع مدينة الجونة باسمها، أكدت أنها كانت مفاجأة غير متوقعة وفرحت للغاية بها، قائلة: «كانت مفاجأة قبل 6 أشهر، وطالبوني بالسير في الجونة واتضح أنهم سموا الشارع الذي كنت أقيم فيه باسمي».

وعن الفيلم الجديد للفنان أحمد حلمي، لافتت أنها تتوسم خيرًا في الفيلم والشباب المشارك به والذي يحمل رؤية مختلفة، مضيفة أنها كانت تتمنى عرضه في مهرجان الجونة، ولكنه قد يعرض في مهرجان القاهرة.

وحول أغنية المهرجان الجديدة، قالت إنها ستحقق نجاحًا مثل أغنية العام الماضي «3 دقات».

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات عامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.