أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر استعداده لإصدار أغنية خليجية بعنوان «بديت أطيب»، من ألحان مشعل العروج، زوج الفنانة نوال الكويتية وكلمات الشاعرة رحاب وانتاج "king7"..

بديت أطيب.. — فضل شاكر (@fadel_chaker) September 19, 2018

وستصدر الأغنية غدًا الجمعة، وفقا لصحيفة «النهار» اللبنانية، وكان «العروج» نشر بالأمس مقطعاً من الاغنية على حسابه الشخصي على «انستجرام»، أرفقه بتعليق: «قريباً جداً فضل شاكر».



تأتي الأغنية بعد مرور أشهر عدّة على الضجة التي أثارها شاكر بعد اختياره من قبل شركة "العدل غروب" لوضع صوته على تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، لتعود الشركة عن قرارها وتحذف الاغنية بعد يوم واحد من نشرها على موقعها في "يوتيوب".

وكانت الهيئة الاتهامية في لبنان، أصدرت قرارا في يوليو الماضي يقضي بإيقاف محاكمة فضل شاكر، وشقيقه فادي شمندر، ووكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي، في قضية تأليف عصابات مسلحة.

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكمها غيابيا، في سبتمبر الماضي، بسجن شاكر 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 800 ألف ليرة، كما ألزمته بتسليم بندقيته الحربية.

بينما تمنى فضل شاكر، في وقت سابق، أن يصدر قانون العفو ويشمله، وقال في مقابلة تليفزيونية نادرة مع فضائية «الجديد» في لبنان إنه لم يتورط في عمليات قتل ولا يعرف طريقة إطلاق الرصاص، وذكر أنه فشل قانونيا في إظهار الحقيقة، وأنه كان يخطط للسفر خارج لبنان والإقامة هناك بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين حزب الله الذي اتهمه بحرق منزله.

وعاد «شاكر» للغناء مرة أخرى، وكان آخر أعماله غناءه تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» للنجمة يسرا، في رمضان الماضي، والذي تمت إزالته والاكتفاء بالموسيقة التصويرية فقط، بعدما تعرض مؤلف المسلسل مدحت العدل «لضغوط من لبنان»، وتلقيه عددا من صور الشهداء أرسلتها أمهاتم في لبنان، تلومه على ذلك، بسبب الوضع القانوني لـ«شاكر».

يشار إلى أن الفنان اللبناني فضل شاكر، كان قد اتخذ قرارا في عام 2012، باعتزال الغناء بشكل نهائي، وأبدى سعادة شديدة لكونه ترك هذا المجال، فبحسب قوله «إن الفكرة راودته منذ أربع سنوات، ومن حينها كان يعيش في صراع مع نفسه، نتج عنها تفضيل قرار الاعتزال» .