قتلى في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية

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أعلنت السلطات الأميركية عن مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميريلاند، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس.

وسنوافيكم بالتفاصيل.