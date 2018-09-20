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قتلى في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:07 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:07 م

أعلنت السلطات الأميركية عن مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميريلاند، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس.

وسنوافيكم بالتفاصيل.


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