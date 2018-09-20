اليويفا يحسم عقوبة رونالدو 27 سبتمبر

أثار طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام فالنسيا الإسباني في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، العديد من التساؤلات حول المدة التي سيتعرض لها لاعب ريال مدريد السابق للإيقاف.

وأوضحت شبكة " أي أس بي أن"، أنه سيتم حسم مده إيقاف رونالدو بعد انعقاد لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي في 27 سبتمبر المقبل، حيث تجتمع اللجنة بعد كل جولة من دوري أبطال أوروبا لمناقشة الأحداث والمسائل التأديبية التي حدثت خلال الجولة.

وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي "ويفا" فإن اللاعب الذي يتعرض للطرد مباشرة، يتم إيقافه بشكل تلقائي لمباراة أخرى، وبالتالي فإن الدون سيغيب عن السيدة العجوز في المباراة المقبله في دوري أبطال أوروبا، أمام يونج بويز في 2 أكتوبر المقبل.

وفي حالة ما اذا تم إدراج تصرف رونالدو تحت بند السلوك الغير رياضي، فقد يتم تمديد مدة الإيقاف، ومن الممكن أن تصل لثلاث مباريات أي سيغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد في البطولة وفي هذه الحالة فقط يحق لليوفنتوس التقدم بتظلم ضد العقوبة.