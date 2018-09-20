قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من إدخال شبكات الإنترنت وأسلاك الفايبر إلى 2500 مدرسة استعدادًا لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة «التابلت» في أكتوبر المقبل.



وأضاف متحدث «التعليم»، في لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تم التعاقد على 708 ألف جهاز تابلت من إنتاج شركة سامسونج ومن تكلفة ميزانية الدولة، موضحًا أن التابلت يساهم في تغيير فلسفة التعليم من خلال عدم تدخل العنصر البشري، ومنع الغش، فضلًا عن أنه وسيلة تكنولوجية متطورة وجاذبة للطلاب.



وأوضح أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت بالتنسيق مع المدارس للتأكد من توفير آليات تشغيله، متابعًا: «عدم تسليم التابلت لا يؤثر على عملية انتظام الدراسة والكتاب متوفر، وسيستمر الجهاز مع الطالب حتى الصف الثالث الثانوي ما يشير إلى تطوير الصف الثاني والثالث في المرحلة المقبلة».



وأشار إلى تغيير شكل الامتحانات فضلًا عن الأسئلة؛ لمنع الغش، والقضاء على الدروس الخصوصية، ولتغيير منظومة التعليم من الحفظ إلى الفهم والإدراك، معقبًا: «الطلاب بتخرج من الامتحان تقول الأسئلة من برة المنهج لكن الحقيقة الأسئلة كانت برة الدروس الخصوصي اللي بيخدوها».



