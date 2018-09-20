مصدر أوروبي: ماي لن تطلب فرض عقوبات جديدة على روسيا في قمة سالزبورج

قال مصدر مطلع في المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لن تطالب على الأرجح رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، خلال القمة المنعقدة في مدينة سالزبورج في النمسا.

وقال المصدر - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية على هامش القمة التي بدأت أمس الأربعاء وتستغرق يومين - "لا نتوقع أنها (ماي) ستطلب فرض عقوبات جديدة، إذ تتفهم أن هذا أمر غير واقعي الآن ولا يوجد أساس قانوني له".

وذكر المصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية من المتوقع أن تطلب من قادة دول الاتحاد الأوروبي تعجيل تنفيذ قرارات القمة التي عقدت في يونيو الماضي، والتي تم اتخاذها عقب إجراء نقاشات عن الوضع حول حادث تسميم سكريبال الذي وقع في مدينة سالزبوري في انجلترا.

ولفت المصدر إلى أن رؤساء دول الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية وافقوا على إيجاد آلية جديدة لفرض العقوبات لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية.

يذكر أن بريطانيا أعلنت في وقت سابق أن سكريبال، المدان في روسيا بالتجسس لصالح بريطانيا، وابنته يوليا، تسمما بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في سالزبوري 4 مارس الماضي، وذكرت الحكومة البريطانية أن روسيا يرجح بشدة تورطها في الحادث.

من جانبها، نفت موسكو كل التكهنات التي صدرت في هذا الشأن، قائلةً إن الاتحاد السوفيتي وروسيا لم يكن لديهما قط برامج لتصنيع مثل هذا الغاز.