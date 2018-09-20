الأكاديمية العربية للعلوم توقع اتفاقية للتدريب مع «الموانئ الإيطالية»

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة DBA لحلول الموانئ الإيطالية بشأن التعاون في مجال التدريب.



ويأتي ذلك على هامش الحوار المصري الإيطالي حول القطاع البحري الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.



وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية: "يسعدنا توقيع مثل هذه الاتفاقية اليوم مع شركة DBA لحلول الموانئ الإيطالية الشركات الرائدة فى مجال النقل البحري واللوجيستيات".



وأضاف عبد الغفار: "تحرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توقيع مثل هذه الاتفاقيات إيمانًا منها بالدور الحيوي والفعال الذي تلعبه في خدمة الوطن العربي، وسعيًا إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء وفق معايير الجودة الشاملة".



حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة لدول البحر المتوسط.