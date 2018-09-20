الأهلي يحقق فوزه الأول في انطلاق دوري اليد للمحترفين

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة عاصم حماد المدير الفني على فريق البنك الأهلي بنتيجة 25 /24 بمنافسات المجموعة الأولى لدوري المحترفين للموسم الجديد 2018 /2019 .

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت، فاز الطيران على بترول أسيوط ٣١-١٦.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية بالدوري يوم27 سبتمبر الجاري بمواجهات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الجزيرة و سموحة مع البنك الأهلي، والحوار مع طلائع الجيش، و الزهور مع بورسعيد .

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، الأوليمبي مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و هليوليدو مع الطيران و بترول أسيوط مع الشمس .