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الأهلي يحقق فوزه الأول في انطلاق دوري اليد للمحترفين

الشروق
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:21 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 6:21 م

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة عاصم حماد المدير الفني على فريق البنك الأهلي بنتيجة 25 /24 بمنافسات المجموعة الأولى لدوري المحترفين للموسم الجديد 2018 /2019 .

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت، فاز الطيران على بترول أسيوط ٣١-١٦.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية بالدوري يوم27 سبتمبر الجاري بمواجهات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الجزيرة و سموحة مع البنك الأهلي، والحوار مع طلائع الجيش، و الزهور مع بورسعيد .

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، الأوليمبي مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و هليوليدو مع الطيران و بترول أسيوط مع الشمس .


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