حضور «الجونة السينمائي» يقفون دقيقة حداد على روح جميل راتب

طلبت الفنانة بشرى، من حضور مهرجان الجونة السينمائي، الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وخلال تقديمها إحدى فقرات الحفل، الذي انطلق مساء اليوم، قالت بشرى، إنه لولا أن الحفل كانت قد أنهى ترتيبات انطلاقه لكان تم اتخاذ إجراء بعد خبر وفاة النجم الراحل.

وتوفي الفنان جميل راتب، صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.