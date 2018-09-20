قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن المحليات مصابة بداءٍ عضال منذ سنوات طويلة، عانت خلالها من تراكم الإهمال والفشل والتقصير، معقبًا بأنها لن تُحل في يوم وليلة، لكن الأمر الهام هو البدء في التحرك بشكل صحيح في الإطار الصحيح.



وعلق رئيس تحرير «الشروق»، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الأربعاء، على واقعة «الغسيل الكلوي» التي وقعت بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، قائلًا: «وسط هذه المأساة هناك نقطة ضوء صغيرة وهي أن اهتمام الدولة كان مختلفًا».



وأوضح أن تحرك مؤسسات الدولة تجاه ذلك الحادث، كان على أعلى مستوى، بدءًا من توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالتحرك إلى المحافظة مباشرة، واتخاذه بعض إجراءات في هذا الإطار، مرورًا بإصدار النائب العام أمرًا بفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن الواقعة، وإيقاف بعض موظفي المستشفى، وصولًا إلى صرف وزارة التضامن الاجتماعي، التعويضات لأسر المتوفين.



وأضاف «حسين»، أن التحرك السريع تجاه المواقف والقضايا، لا يعطي فرصة للمتربصين بالدولة من استغلال الموقف، متابعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أراد أن يرسل رسالة للمواطنين بطلبه من وزيرة الصحة، أمس استعراض ملابسات الواقعة خلا افتتاحه عددًا من المشروعات، وذلك حرصًا منه على إيصال الحقائق للمواطن.



وتابع أن وقوع الحوادث سواء كانت طرق، أو قطارات أو مثلما حدث بمستشفى ديرب نجم، جميعها مرتبطة بالتعليم، موضحًا أن التعليم الجيد سيخلق كوارد وكفاءات عالية بمختلف المجالات، لذلك لابد من الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وتطوير التعليم بالمعاهد الفنية.



وفتحت الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، السبت الماضي، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى «ديرب نجم» لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 3 وإصابة 13 آخرين.



