ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في سوهاج

ترجع بداية الواقعة عندما تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بتحرير محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة الوجه القبلي) يتضمن ضبط المدعو «طلعت. م. ع»، 34 عاما، حاصل على الثانوية، ويقيم بناحية الشيخ يوسف لقيامه بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بناحية النزلة دائرة المركز تحت مسمى «شركة الكنج» والتحصل على مبالغ مالية من الشباب راغبي السفر بزعم تدبير فرص عمل لهم.وضبط بحوزته (5 جوازات سفر، جهاز كمبيوتر، 4 دفاتر مدون بها أسماء راغبي السفر، 3 هواتف محمولة عليها صور بطاقات وجوازات سفر، طلبات توظيف مزيلة بتوقيع راغبي السفر، إيصالات إيداع خاصة بتعاملات الشركة، مبلغ 35 ألف جنيه، كروت دعاية للشركة).بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة أمام العميد عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.