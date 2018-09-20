محاضرات ومناقشات وورش بـ«ثقافة الإسكندرية»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، أمس الأربعاء، تضمنت محاضرات ومناقشات وورش.



ففي قصر ثقافة الشاطبي، قدم قسم الفنون التشكيلية ورشة تصميم كارت لصديق بمناسبة العودة إلى المدارس باستخدام الألوان المختلفة.



كما ناقش نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل، ديوان العامية «لسه في قلبى حبر للدواوين» للشاعر السكندري صادق أمين، بجانب ورشة فنية بمناسبة عيد الفلاح.



وفي قصر ثقافة برج العرب استكمل نادي المرأة ورشته الأسبوعية الخاصة بالخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بعمل قميص المدرسة للأطفال.



كما عقد نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي لقاءً أدبيا بعنوان «القضايا الأدبية والأعمال الشعرية للشاعر أحمد مبارك»، تناول اللقاء حياته وعلاقته بشعراء جيله، ومناقشة بعض قصائده منها «في انتظار الشمس، ومضه في جبين الجواد وكانت أمي أمية»، بجانب إقامة ورشة تفصيل بنادي المرأة مع المدربة عزيزة السيد.



وفي بيت ثقافة 26 يوليو، ناقشت المكتبة قصة سيدنا نوح وبناء السفينة، تناولت أسباب بناء السفينة ومراحل البناء وناقشت مع الرواد الدروس المستفادة من القصة.



كما أقام بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان «نبذ العنف ودور المرأة في توعية الأسرة والمجتمع» ألقتها مسئول المكتبة، تحدثت خلالها عن أنواع العنف، والعوامل المسببة له وأشكال محاربة هذه الظاهرة.



وفي مكتبة البصرة عقد الفرع محاضرة بعنوان «توجيهات التفكير لعالم المستقبل» ألقاها السيد عبد العاطي، وتحدث خلالها عن أنماط التفكير ومنها التفكير الاستنباطي، التجريبي، النقدي والإبداعي ودور كل نمط من هذه الأنماط في حل المشكلات.