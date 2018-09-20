الأهلي والزمالك يفتتحان مشوارهما في الموسم الجديد لدوري اليد

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات بطولة دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم الجديد التى يشارك بها 18 نادياً، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق.

وتضم المجموعة الأولى فرق سموحه، 6 أكتوبر، الجزيرة، الحوار، البنك الأهلي طلائع الجيش، الزهور، الأهلى.

بينما تضم المجموعة الثانية، كلا من، أصحاب الجياد، الأوليمبى، الزمالك، هليوليدو، سبورتنج، هليوبوليس، الطيران، بترول أسيوط .

وتشهد الجولة الأولى 8 مباريات، بواقع 4 في المجموعة الأولى، ومثلها في المجموعة الثانية، حيث يلتقي الأهلي، حامل اللقب، بقيادة مديره الفني، عاصم حماد، مع البنك الأهلى على صالة القوات المسلحة بالإسكندرية في الرابعة عصرًا، فى إطار مباريات المجموعة الأولى.

وأكد عاصم حماد المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه بشكل كامل لانطلاق الموسم الجديد.

وقال حماد إن فترة الإعداد كانت مثمرة، خاصة البطولة الودية التي استضافتها دولة الإمارات الأيام الماضية، مشددًا على أن فريقه جاهز لحصد البطولات هذا الموسم، والاحتفاظ بلقب دوري المحترفين.

وعن نظام دوري المحترفين الجديد أوضح المدير الفني أن الدور الأول سيشهد تواجد بعض الفرق التي مازالت تكتسب للخبرات، ولكن الدور الثاني سيكون أكثر شراسة خاصة بوجود ثمانية فرق فقط في المنافسة.

وضمن منافسات المجموعة نفسها، يلعب سموحة، الذى يقوده فنيًا مروان رجب مع «6 أكتوبر» على ملعب الأول، ويستضيف نادي الجزيرة نظيره «الحوار» على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وأخيرًا يواجه «الزهور» نظيره طلائع الجيش على صالة الفريق العسكري بمنشية البكري.

وفى المجموعة الثانية، يستضيف الزمالك، بقيادة مديره الفنى، هشام السبكى، نظيره هليوليدو على صالة الأول، في السادسة مساء اليوم، الخميس.

وقال باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن النظام الجديد الذي أقره اتحاد اليد لدوري المحترفين سيكون أفضل بالنسبة للاعبين والمدربين.

وأكد السبكي أن هدف الزمالك هو استعادة لقب دوري المحترفين.

وأوضح مدرب الزمالك أن نظام الموسم الجديد الذى أقرته لجنة المسابقات بالاتحاد يجعل المسابقة أكثر إرتياحية للاعبين و الأجهزة الفنية

وأضاف السبكي، أن الفريق ليس هدفه تحقيق البطولة المحلية فقط، و لكن يسعى إلى التتويج باللقب الإفريقى في النسخة المقرر انطلاقها 18 أكتوبر المقبل .

وأشار السبكى، إلى أن الفريق قدم الموسم الماضى أداء جيد فى وجود مجدي أبو المجد على رأس القيادة الفنية، خاصة أنه استطاع أن يحصد مع الفريق لقب إفريقيا و كأس السوبر الإفريقى .

وفي باق مباريات المجموعة يصطدم سبورتنج السكندري مع هليوبوليس، ويلعب الطيران مع بترول أسيوط على صالة الإنتاج الحربي، وأخيرًا يخوض «أصحاب الجياد» مباراة متكافئة مع جاره الأولمبي.