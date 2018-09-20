إزالة حالتي تعد وإيقاف بناء مخالف في بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا حالتي تعد، كما أوقفت أعمال بناء لإحدى الحالات، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات نظمتها إدارة الإزالات والإشغالات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إنه تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف في المهد بطريق أبو حرب على مساحة 150 م2، وحالة أخرى للتعدى على أرض زراعية، وإيقاف حالة بناء بطريق الحرية على مساحة 300م2 بمدينة بني مزار.

وأضاف «الفحام»، في بيان صحفي اليوم، أن الوحدة المحلية مستمرة في حملات إزالة التعديات والإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، وإعلاء للمصلحة العليا للدولة التي تهدف إلى خدمة المواطن والصالح العام.