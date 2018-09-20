نعى مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا، قائلًا إن الفقيد كان فنانًا عالميًا بكل المقاييس، وتم رثائه بثلاث لغات، من فرنسا وأمريكا ومصر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن جميع أعمال الراحل عظيمة ومؤثرة حتى لو كانت صغيرة، مشيرًا إلى إتقانه تجسيد شخصية المواطن المصري يهودي الديانة الذي يعشق وطنه، في مسلسل «حارة اليهود».



وتابع: «لقد كتبت هذا الدور مخصوص لجميل راتب، وبالرغم من صغر حجم الدور، إلا أنه كان مؤثرًا بشكل غير طبيعي، مثل باقي أدواره»، مستطردًا أن قيمة الفن في أنه عابر للزمان والمكان واللغات وكل شيء، وعندما يرتبط بشخص مثقف وموسوعة فكر، يكون أكثر تأثيرًا.



وتوفي الفنان جميل راتب، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر بالقاهرة.



