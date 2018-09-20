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مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب غزة

غزة - د ب أ
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 5:18 ص | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 5:18 ص
قتل طفل فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقترابه من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القتيل يبلغ (15 عاما) وقضى بعيار ناري في الرأس أطلقته عليه قوات إسرائيلية، تتمركز خلف السياج الفاصل شرق رفح أقصى جنوب القطاع.

وفي وقت سابق عصر الأربعاء، أعلن مسعفون عن إصابة 13 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا أول أمس الثلاثاء بينهم اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في شمال قطاع غزة والآخران في غارة إسرائيلية جنوب القطاع.

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