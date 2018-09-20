رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يواجه 25 تهمة غسيل أموال

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وُجهت إليه 25 تهمة تتعلق بغسيل أموال بقيمة 6ر2 مليار رنجيت ماليزي في حسابه الشخصي.

وأوضحت الشرطة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- أن نجيب يواجه أربع تهم بموجب قانون لجنة مكافحة الفساد الماليزية و21 تهمة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي.

وقال نائب المفتش العام للشرطة الماليزية نور راشد إبراهيم إن الاتهامات تشمل تسع تهم تتعلق بقبول الأموال غير القانونية، وخمس تهم تتعلق باستخدام الأموال غير القانونية، وسبع تهم تتعلق بتحويل الأموال غير القانونية، وذلك بقيمة تبلغ 681 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع محاكمة نجيب اليوم بتهمة الفساد فيما يتعلق بنقل أموال من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي ارتبط بعدد من الفضائح.

وتقول وزارة العدل الأمريكية التي تحقق بشأن صندوق (1إم.دي.بي) إن مبلغ 681 مليون دولار انتقل من الصندوق إلى حساب نجيب الخاص.

ويُشار إلى أن نجيب كان قد وجهت إليه من قبل سبع تهم في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.