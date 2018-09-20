الأوليمبي يسقط في أبوقير والجزيرة يهزم البلدية بدوري المظاليم

شهدت نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة لدورى القسم الثاني، والتي اقيمت عصر اليوم مفاجأت من العيار الثقيل، بهزيمة بلدية المحلة امام الجزيرة، وتعادل المنصورة وغزل المحلة

أولي مفاجأت الجولة كانت هزيمة بلدية المحلة أمام الجزيرة المطروحي بهدف نظيف، أحرزه أحمد هريسة وهو الفوز الأول للفريق الصاعد حديثاً للممتاز "ب"، ليرتفع رصيد الجزيرة الي 7 نقاط، ويتجمد رصيد البلدية عند 9 نقاط.

كما حقق أبوقير للأسمدة فوزًا غاليًا علي ضيفه الأوليمبي بهدف أحرزه أحمد الخواجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليرتفع رصيد ابوقير الي 8 نقاط، والأوليمبي 7 نقاط، ويصبح الجهاز الفني للأوليمبي بقيادة علاء نوح في موقف لا يحسد عليه، حيث قرر مجلس الإدارة عقد أجتماع مساء اليوم لتحديد مصيره.

وواصل المنصورة نزيف النقاط بالتعادل الثاني علي التوالي بعد أربعة إنتصارات متتالية، وسقط في فخ التعادل مع غزل المحلة، ليصبح رصيد المنصورة 14 نقطة، وغزل المحلة 8 نقاط.

وتقدم دمنهور إلي المركز الثاني عقب فوزه علي سيدى سالم بهدف نظيف أحرزه أحمد سالم، ليرتفع رصيد دمنهور الي 12 نقطة، ويتجمد رصيد سيدى سالم عند نقطة وحيدة، كما فاز كفر الشيخ علي الحمام بهدف أحرزه بلال زكريا، وأهدر مؤمن فكرى لاعب الحمام فرصة التعادل بعد إضاعته لركلة جزاء.