«الدوما» يصادق على معاهدة المساعدة القانونية بين روسيا والجزائر

صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي، خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، على معاهدة لتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية بين روسيا والجزائر.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المذكرة التوضيحية للمعاهدة أشارت إلى أن المعاهدة تهدف لتعزيز التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.

وتتضمن المعاهدة قواعد تختلف عن القواعد الموجودة في القانون الروسي، فوفقا للفقرة (أ) من البند (1) من المادة 7 للمعاهدة، يمكن للطرف المستلم للطلب رفض تقديم المساعدة في حال كان تنفيذه سيلحق أضرارا بسيادة الدولة، أمنها، نظامها العام أو أي مصالح أساسية أخرى.

يشار إلى أن الجزائر قد وقعت على المعاهدة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية حول المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية بالجزائر في 10 أكتوبر 2017.