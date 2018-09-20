الأسد يعزي بوتين في قتلى الطائرة الروسية بسوريا

وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الأربعاء، برقية تعزية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن خالص التعازي في وفاة العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط.



وجاء في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) "أتوجه باسمي وباسم الشعب السوري إليكم وإلى الشعب الروسي الصديق بأحر التعازي في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية من طراز (أل 20) في مياه البحر المتوسط، ما أدى الى مقتل العسكريين الروس الأبطال الذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة، مع رفاقهم في القوات العسكرية الروسية في مكافحة الاٍرهاب في سوريا".



وأضاف "أن هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة، والتي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا".



وتابع الأسد "نحن على أتم الثقة أن مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيكم وتثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب، الذي تمتزج في سبيله دماء عسكريينا وعسكرييكم الأبطال وآخرهم شهداء طائرة (أل 20)".