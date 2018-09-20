توزيع 4560 شهادة أمان على السيدات أكثر احتياجا بالغربية

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية اليوم الخميس، احتفالية لتسليم شهادات أمان والتي استخرجها المجلس للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، حيث تم توزيع الشهادات بمدينة المحلة الكبرى تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتورة صفاء مرعي مقرر الفرع، واللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وتحدثت نجاح شلبي عضو المجلس القومى للمرأة بالغربية، عن الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة المصرية ومنها شهادة أمان التي يتم توزيعها اليوم بالمدينة، وأنه تم إصدار 4560 شهادة بمحافظة الغربية، للسيدات حتى الآن كما استعرضت شلبي مبادرات الشمول المالي ومستورة وقروض بنت مصر ومبادرة امراة منتجة.

وأوضحت ميريهان الحلوجي نائب رئيس وحدة المرأة بجهاز شئون البيئة، أن الآثار السلبية لحرق قش الأرز والتوعية بالقيمة المضافة للمخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من دعم وزارة البيئة، تأتي في إطار حملات التوعية المشتركة لتحفيز ودعم المرأة للدخول في مشروعات القيمة المضافة للمخلفات الزراعية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة بالغربية وجهاز شئون البيئة.

وشارك بالحضور تغريد مأمون عضو الفرع ولمياء عبد اللطيف خليفة نائب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى والنائب محمد خليفة عضو مجلس النواب.