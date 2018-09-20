عبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادي دجلة عن استيائه من سوء الأوضاع فى الدوري المصري .

وقال تاكيس فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التى فاز فيها فريقه على النجوم بهدف دون رد : كيف سترتقي مسابقة الدوري فى مصر ، ونحن جئنا إلى هذا الملعب ولم نجد مياه فى غرف خلع الملابس .. كيف نطلب من اللاعبين أن يظهروا كل قدراتهم فى ملعب بدون مياه .. هل هذه مسابقة شريفة ؟

وواصل تاكييس هجومه على ملعب بتروسبورت : إضافة إلى مشكلة المياه لم نجد فى الملعب سوي 5 كرات فقط ، وكل فريق له الكرات المختلفة عن الأخر .. كيف تقام هذه المسابقة .. لابد أن تنصلح هذه الأوضاع من أجل الإرتقاء بالكرة المصرية التى أحبها .

وكان فريق وادي دجلة قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد فى إطار مباريات الأسبوع السابع للدوري . ( تابع التفاصيل)

وأشار المدرب اليوناني ان فريقه يتحسن من مباراة إلى أخري ، وأن فريقه لم يفقد الثقة أبدا ، ولو فقد الثقة لما كان حقق الفوز .

واختتم تاكيس تصريحاته أنه مع نهاية الدور الأول سيكون وادي دجلة فى وضع أفضل فى الجدول .