انقلاب سيارة نقل محملة بـ53 طن فوسفات على الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة محافظة سوهاج، انقلاب مقطورة محملة بـ53 طن فوسفات بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينه بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.



وانتقل إلى مكان الحادث العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعقيد طارق يحيى، رئيس البحث الجنائى بالمديرية، وتبين من خلال تحرياتهما أنه أثناء سير السيارة «رقم 15088 / 1252» مقطورة سوهاج قيادة منير حنا إقلاديوس بطرس (59 سنة)، سائق ويقيم بندر طما (محملة بعد 53 طن فوسفات) اتجاه مصنع الأسمدة بالفيوم انفجر الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة وانقلابها على جانب الطريق دون حدوث إصابات.



وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون وصحة التحريات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، فيما قامت إدارة مرور سوهاج برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة.