باسم مرسي يكشف عن عرض جديد له في اليونان

أكد باسم مرسي نجم المنتخب الوطني ومهاجم لارسيا اليوناني على أن هناك عرض من فريق كبير في اليونان يرغب في التعاقد معه الموسم القدم.

وقال باسم في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" : "لعبت ثلاث مباريات في اليونان وهناك نادي كبير يرغب بالتعاقد معي الموسم القادم".

وعن الاختلاف بين الدوري المصري واليوناني أجاب : "المباريات هنا تعتمد أكثر على القوة البدنية، والتكتيك المعقد، لكن في مصر نقدم كرة أفضل على المستوى الفني".

وتحث باسم عن استبعاده من قائمة المنتخب قائلًا: "أنا أشارك هنا بصفة أساسية وأحاول تقديم أفضل مالدي، حتى أن المدير الفني للفريق اليوناني اندهش من عدم انضمامي للمنتخب".

وعن عودته للزمالك في يناير قال : "لم يتواصل معي أحد للعودة للنادي في يناير، وأنا أريد الاستمرار في اليونان حتى نهاية الموسم، لكن في نهاية الأمر أنا في خدمة الزمالك".

وعن ما يقال أن مرتضي منصور يتدخل في الأمور الفنية للزمالك قال: "من ينتقد تدخل مرتضى في التشكيل،عليه ان يعلم أن هنا رئيس النادي يجلس على مقاعد البدلاء بجوار المدير الفني".

باسم أتم حواره بالإجابة على سؤال حول من الأكثر شعبية في اليونان الأهلى أم الزمالك بقوله : "هنا الأمر متساوي، لكن بحكم ارتباطي بالزمالك فشعبية الزمالك أكبر".