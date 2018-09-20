شيعة العراق يحيون ذكرى عاشوراء

قام مئات الآلاف من الشيعة في العراق اليوم الخميس بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء قبل نحو 14 قرنا.

وانطلقت مراسم إحياء المناسبة في جميع المدن الشيعية في ساعات مبكرة صباح اليوم، وخاصة في محافظة كربلاء عند ضريح الإمام الحسين.

ونشرت السلطات الأمنية عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمتطوعين وعناصر الحشد الشعبي لتأمين أجواء إحياء المناسبة في جميع مناطق المحافظات الشيعية، وذلك بمساندة من مروحيات الجيش العراقي.

وخصصت المحطات التليفزيونية والإذاعية برامجها لتغطية مراسم إحياء الذكرى.

وفي ساعات الصباح الأولى، شرع آلاف العراقيين بتنفيذ شعائر التطبير، وهي ضرب الرؤوس بآله حادة ليسيل الدم منها، فيما تجمع آخرون لإحياء المناسبة باللطم على الصدور والبكاء الشديد.