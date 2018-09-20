تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع معدل البطالة في هولندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس تراجع ثقة المستهلكين في هولندا خلال سبتمبر الحالي للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفع معدل البطالة بعد تراجعه في الشهر السابق.

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 19 نقطة مقابل 21 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر 2016.

وبدا المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن الموقف الاقتصادي ككل وأوضاعهم المالية، وبالتالي فهم يرون أن الموقف الراهن غير موات للقيام بمشتريات كبرى.

وفي بيان منفصل ذكر مكتب الإحصاء أن معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي استقر خلال يوليو الماضي عند مستوى 6ر2%. وزاد إنفاق المستهلكين على الأغذية والمشروبات، والسلع المعمرة والسيارات، في حين تراجع الإنفاق على الأثاث المنزلي والسلع المنزلية الأخرى.

من ناحية أخرى أشار مكتب الإحصاء المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة خلال أغسطس الماضي ليسجل 9ر3% مقابل 8ر3% في يوليو الماضي. وارتفع عدد العاطلين في هولندا خلال الشهر الماضي إلى 353 ألف عاطل مقابل 348 ألف عاطل في يوليو الماضي.