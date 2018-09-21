قال الدكتور مصطفى راشد، مفتي استراليا ونيوزيلندا، إنه تلقى دعوة من المهندس نجيب ساويرس، الذي وصفه بـ«الصديق الوطني»، لحضور مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مساء الخميس، إنه حرص على تلبية الدعوة كفرصة ليكون أول أزهري ورجل دين في العالم يحضر مهرجانًا فنيًا، ليبعث برسالة لكل متشدد ومتطرف، بأن السينما الهادفة ليست حرامًا، ولا يوجد نص قرآني أو حديث يحرّمها، وفق قوله.

وتابع: «السينما الهادفة تعلمنا منها الكثير، تعلمنا منها أن الخير ينتصر وأن البقاء للمسالم العادل وليس العنيف الظالم».

وأشار إلى نشأته في بيت بمدينة رشيد مجاورًا لإحدى دور السينما، التي شاهد فيها أفلامًا شكلت وجدانه، مضيفًا أن الجميع تعلم من السينما التي كان لها رسالة جادة وهادفة.

واستطرد: «كلنا نشأنا على الأفلام الهادفة، وتعلمنا منها أوليات الحياة والأخلاقيات العظيمة، والسينما رسالة عظيمة، ولا يوجد نص يحرمها».

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.