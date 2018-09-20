مهرجان الجونة يكرم المخرجة التونسية درة بشوشة

كرم مهرجان الجونة السينمائي، المخرجة التونسية، درة بوشوشة، في حفل انطلاق الدورة الثانية للمهرجان، مساء اليوم الخميس.

وعرض المهرجان فيلمًا حمل كلمات من بعض صناع السينما المصريين والتونسيين حول مسيرة المخرجة التونسية.

وعقب تسلمها الجائزة، أعربت درة، عن سعادتها بالتكريم، وأشادت بمستوى تنظيم الحفل.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.