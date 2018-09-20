إبراهيم حسن : الطموح سر الأختلاف بين الزمالك والإسماعيلي

أكد إبراهيم حسن لاعب نادي فريق الكرة بنادي الزمالك أن طموحات أبناء القلعة البيضاء تختلف تمامًا عن طموحات الإسماعيلي.

وأشار إبراهيم في تصريحات إعلامية بقناة "بيراميدز"، إلى أنه أثناء تواجده في الدراويش كان أقصى طموح الفريق العمل والاجتهاد لتحقيق الفوز في المباريات، على عكس الزمالك الذي ينافس على البطولات كل موسم.

وأوضح :"الزمالك يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة، وأن على كل لاعب داخل الفريق تقديم أداء أٌقوى في كل مباراة من سابقها".

وأتم :"الزمالك يحصل على بطولة أو أثنين في الموسم الواحد، لذلك هناك ضغوطات أقوى عن الدراويش".

وكان صاحب الـ27 ربيعًا إنضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الإسماعيلي، بعد قضائه 6 مواسم مع الدراويش.