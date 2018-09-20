الخميس 20 سبتمبر 2018 10:27 م القاهرة القاهرة 26.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

إبراهيم حسن : الطموح سر الأختلاف بين الزمالك والإسماعيلي

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 10:06 م | آخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2018 - 10:06 م

أكد إبراهيم حسن لاعب نادي فريق الكرة بنادي الزمالك أن طموحات أبناء القلعة البيضاء تختلف تمامًا عن طموحات الإسماعيلي.

وأشار إبراهيم في تصريحات إعلامية بقناة "بيراميدز"، إلى أنه أثناء تواجده في الدراويش كان أقصى طموح الفريق العمل والاجتهاد لتحقيق الفوز في المباريات، على عكس الزمالك الذي ينافس على البطولات كل موسم.

وأوضح :"الزمالك يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة، وأن على كل لاعب داخل الفريق تقديم  أداء أٌقوى  في كل مباراة من سابقها".

وأتم :"الزمالك يحصل على بطولة أو أثنين في الموسم الواحد، لذلك هناك ضغوطات أقوى عن الدراويش".

وكان صاحب الـ27 ربيعًا إنضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الإسماعيلي، بعد قضائه 6 مواسم مع الدراويش.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك