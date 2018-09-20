الزمالك يفوز على هليوليدو في انطلاق دوري المحترفين لليد

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي المدير الفني، على هليوليدو 32 /17 في أولى جولات دوري المحترفين للموسم الجديد 2018 /2019 .

وكان الأهلي، حامل اللقب، حقق هو الآخر الفوز في أولى لقاءاته اليوم على فريق البنك الأهلي 25 /24 بالإسكندرية، وفاز الطيران على بترول أسيوط ٣١-١٦.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية بالدوري يوم27 سبتمبر الجاري بمواجهات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الجزيرة و سموحة مع البنك الأهلي و الحوار مع طلائع الجيش والزهور مع بورسعيد في مباريات المجموعة الأولى .

فيما يلتقى الأوليمبي مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و هليوليدو مع الطيران و بترول أسيوط مع الشمس في المجموعة الثانية.