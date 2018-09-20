«ناسا» تكشف عن وجود كوكبين شبيهين بالأرض

تمكن التلسكوب "TESS" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض، دون تأكيد نهائي حول إمكانية وجود حياة عليهما.

وكشفت ناسا بأن الكوكب "Pi Mensae c" قد لا يكون مناسبًا للحياة إلا أن تأكيد ذلك سيتطلب المزيد من الأبحاث، حيث يصنف الكوكب المُتكشف على أنه “نجم ثانوي قزم” أصفر اللون، ويبعد عن مجموعتنا الشمسية مسافة 60 سنة ضوئية، ويمتد العام فيه لمدة 6.27 أيام.

وإلى جانب هذا الكوكب، اكتشف التلسكوب وجود كوكب آخر أطلق عليه اسم "Pi Mensae b"، يعادل حجمه 10 أضعاف حجم المشتري، وتتكون السنة من 2100 يوم بحسب ما نقل موقع "CNET" الأمريكى.

ويعد الكوكب الثاني مشعًا للغاية، مما قد يؤشر إلى عدم توفر غلاف جوي. كما أنه يدور حول نجم ثانوي منخفض البريق.

تجدر الإشارة إلى أن "ناسا" أطلقت التلسكوب "TESS" في أبريل الماضي، إلا أنه بدأ العمل في الفضاء منذ 25 يوليو، وأرسل أول صورة له، الشهر الماضي.