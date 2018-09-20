مقتل شخصين في عاصفة ضربت بريطانيا

لقي شخصان حتفهما إثر عاصفة عنيفة ضربت الجزر البريطانية، اليوم الأربعاء، بينهما امرأة كانت تقيم في منزل متنقل (كارافان) غربي أيرلندا جرفته الرياح.

وعثر على الضحية، التي ذكرت الشرطة أن عمرها يتراوح ما بين 50 و60 عاما، وسط حطام المنزل بعدما انجرف إلى الشاطئ خلال هبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة.

وتم نقل الكارافان من موقع التخييم الذي تملكه السائحة السويسرية بالقرب من بلدة كيفدن في مقاطعة جالواي حوالي الساعة السابعة و45 دقيقة صباحا، اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة "آر.تي.إي" الايرلندية أن المرأة سويسرية غير أن الشرطة لم تكشف عن اسمها.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن عاصفة قوية ضربت المنطقة في ذلك الوقت، وكانت مصحوبة برياح سرعتها 95 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشرطة إن رجلا في العقد الثالث من عمره توفي، بعدما أصيب جراء سقوط شجرة عليه بينما كان يعمل في حديقة بالقرب من نيوري في أيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن أن العاصفة التي أطلقت عليها اسم "علي"، أسفرت عن سط الطرق بسبب سقوط الأشجار، وأدت إلى إلغاء عشرات رحلات الطيران، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن 250 ألف شخص في مرحلة ما.

ومن المتوقع أن تستمر الرياح القوية والأمطار غدا الخميس.