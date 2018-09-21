رئيس نادي التعاون السعودي يعلن مفاجأة بشأن عقد جهاد الحسين

قال محمد القاسم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السعودي إن السوري جهاد الحسين لاعب الفريق الأول بالنادي ، جدد التعاقد "على بياض" دون تحديد راتب معين.

وأوضح القاسم أن الحسين وقع على عقد جديد مع نادي التعاون "ثم طلب منا أن نضع الرقم (الراتب) الذي نراه مناسبا له".

وأشاد القاسم بالمستويات التي يقدمها جهاد الحسين مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوفه ، حتى بات أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة التعاون عنصر لا غنى عنه.

وتألق الحسين في صفوف التعاون خلال المباراة التي انتهت بالفوز على الاتحاد 5 / 3 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القاسم عن الحسين "جهاد من القدوات الرياضية ، وشهادتي فيه مجروحة ، هو لاعب منضبط وقدوة داخل الملعب وخارجه".

وأشار رئيس التعاون إلى أن مجلس الإدارة اتفق مع لاعبي الفريق ، على عدم التفريط بأي نقطة من المباريات التي يخوضونها على ملعبهم ، لافتا إلى أن "البداية أمام الاتحاد جاءت مبشرة للغاية".

وأشاد القاسم بفريق النصر ، متصدر الدوري ، والذي يواجهه التعاون في مباراته المقبلة بالدوري.

وقال القاسم "النصر يقدم مستويات كبيرة وحصل على العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات بالدوري... بالتأكيد تنتظرنا مباراة صعبة أمام النصر ، ولكننا دائما نسجل حضورا مميزا في المواجهات مع الفرق الكبرى".