السفارة التركية: أردوغان لن يلقي خطبة أمام أتراك ألمانيا خلال زيارته الرسمية

أكدت السفارة التركية في برلين أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لن يلقي خطبة أمام حشود من أتراك ألمانيا خلال زيارته الرسمية للبلاد، وذلك خلافا لزياراته السابقة.

وقال المتحدث باسم السفارة، رفيق سوجوك أوغلو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن برنامج الزيارة التي تستمر في الفترة من 27 وحتى29 من سبتمبر الجاري "لا يتضمن إلقاء كلمة موسعة بإحدى الصالات".

وأشار المتحدث إلى احتمال إلقاء الرئيس التركي كلمة قصيرة عند افتتاح مسجد تابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي الألماني التركي، بمدينة كولونيا يوم 29 من الشهر.

ولن يكون هناك، على الأرجح، لقاء يجمع الرئيس التركي والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع ممثلي مواطنين المان من أصل تركي، حيث أكدت دوائر محيطة بالرئاسة الألمانية أن برنامج الزيارة لايتضمن مثل هذه اللقاءات، رغم أن الجانب التركي كان يتمنى ذلك.

ويزور أردوغان ألمانيا تلبية لدعوة من نظيره الألماني الذي من المقرر أن يعد له مراسم استقبال عسكرية، ومأدبة غداء رسمية.

ومن المقرر أن يجري أردوغان جولتي محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الزيارة، وفقا لبيانات الجانب التركي، وذلك خلال لقاءين، يومي 28 و29 .