الجونة السينمائي يكرم داوود عبد السيد

كرم مهرجان الجونة المخرج السينمائي داوود عبد السيد، وشهد التكريم عرض فيلم تسجيلي لأبرز شهادات السينمائيين بحق «عبد السيد»، ومن أبرزهم الموسيقار راجح داوود، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنانة بسمة، إلى جانب الفنان آسر ياسين.

وشكر «عبد السيد»، أثناء تسليمه جائزة التكريم، إدارة مهرجان الجونة لاختياره لمثل هذا التكريم في دورته الثانية، قائلًا: «أشكر كل من أشاد بي، وأنا مجرد مخرج أحببت السينما، ومن رأيي أن السينما أمر هام، ولا بد أن نتكاتف كي تعلو بإنتاجها، وتزدان بفنانيها».

وأوضح أن صناعة السينما المصرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل من الدولة، موضحًا أن مؤسسات الدولة المعنية، لم تقم حتى الآن بما ينبغي لتحقيق المنشود في هذا الإطار.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.